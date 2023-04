Chasse au trésor

Chasse au trésor, 2 novembre 2023, . , , Chasse au trésor

2023-11-02 – 2023-11-02 . Formez une équipe et venez participer à une chasse au trésor !

Aidez le moine Ranulphe à retrouver le code du coffre dans lequel il garde les fonds pour effectuer des travaux. Cette aventure vous mènera à travers les différentes salles de l’abbaye afin des résoudre des énigmes.

Pensez-vous être capable de retrouver le code du coffre ? De 8 à 14 ans env. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Il est possible de réserver cette animation pour les groupes constitués (anniversaires par exemple). Renseignements disponibles à l’accueil, réservation indispensable. Chasse au trésor à 10h, 14h et 15h30. Formez une équipe et venez participer à une chasse au trésor !

Aidez le moine Ranulphe à retrouver le code du coffre dans lequel il garde les fonds pour effectuer des travaux. Cette aventure vous mènera à travers les différentes salles de l’abbaye afin des résoudre des énigmes.

Pensez-vous être capable de retrouver le code du coffre ? De 8 à 14 ans env. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Il est possible de réserver cette animation pour les groupes constitués (anniversaires par exemple). Renseignements disponibles à l’accueil, réservation indispensable. Chasse au trésor à 10h, 14h et 15h30. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville