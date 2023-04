Balade Nature : Land’art en famille

Balade Nature : Land’art en famille, 2 novembre 2023, . , , Balade Nature : Land’art en famille

2023-11-02 14:30:00 14:30:00 – 2023-11-02 16:30:00 16:30:00 . Vite ! Prenons une photo avant que le vent n’emporte les créations !

Ecoutez un conte ou une légende et utilisez des éléments naturels pour réaliser des œuvres éphémères en lien avec les espèces du site. Dès 6 ans. Chaussures de randonnée recommandées Vite ! Prenons une photo avant que le vent n’emporte les créations !

Ecoutez un conte ou une légende et utilisez des éléments naturels pour réaliser des œuvres éphémères en lien avec les espèces du site. Dès 6 ans. Chaussures de randonnée recommandées dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville