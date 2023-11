Le premier Rallye électroféminin au monde, 1 novembre 2023, .

Le premier Rallye électroféminin au monde 1 et 16 novembre

Natur’Elles Aventures a le plaisir de vous annoncer l’ouverture des inscriptions 2024, à cette occasion notre logo s’habille avec de nouvelles couleurs.

L’occasion de représenter votre région, votre entreprise sur la ligne de départ d’un challenge 100% féminin, 100% électrique, 100% inédit.

Chaussez vos baskets, enfilez une tenue confortable et prenez place à bord de cette édition inédite pour un challenge ouvert à toutes les femmes médaillées ou non.

Attention les places seront limitées à 20 équipages.

Au programme : orientation, adrénaline, défis électrique et plein de surprises

Inscrivez-vous à notre réunion d’information : le 1 ou le 16 novembre 2023 en visio.

[{« type »: « link », « value »: « https://naturellesaventures.fr/contact/ »}] https://naturellesaventures.fr/contact/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T18:30:00+01:00 – 2023-11-01T19:30:00+01:00

2023-11-16T21:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00