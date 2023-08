La mise en concurrence du syndic La mise en concurrence du syndic, 31 octobre 2023, . La mise en concurrence du syndic Mardi 31 octobre, 17h30 Inscription préalable obligatoire en ligne La mise en concurrence du syndic La loi impose au conseil syndical la mise en concurrence du syndic. Quand et comment s’applique t-elle et selon quelles modalités ? Animé par l’ARC, Association des Responsables de Copropriétés. → Mardi 31 octobre 2023 de 17h30 à 19h : Webinaire Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne via ce lien, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/8VQK6KRzXWNunZ916 »}] [{« link »: « https://forms.gle/8VQK6KRzXWNunZ916 »}] https://forms.gle/8VQK6KRzXWNunZ916 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

