18h (heure de Paris) en ligne sur les réseaux et la chaîne YouTube

En collaboration avec Léa LLinares, prestigieuse danseuse de flamenco professionnelle.

Tramay, groupe de maloya dousman acoustique réunionnais, vous invite à vivre une heure de rencontre artistique inédite : fusion entre groove créole world et rythmes flamenco Evènement gratuit en ligne, on vous attend nombreux ❕

Avec :

David ABROUSSE | Percussions

Florence LATAPPY | Chant lead

Nicolas LUCAZEAU | Guitare

Léa LLINARES | Danse flamenco

A venir en 2024 :

– La sortie du concert streaming Tramay + featuring Anas Mall, artiste musicien professionnel réunionnais

– La sortie du clip du titre Krié Komandèr de Tramay

Tournées de Tramay:

https://bit.ly/Tramaytourneesajour

Le groupe Tramay est accompagné à l’export par l’Institut français pendant un an jusqu’à fin mai 2024.

Toutes les infos sur Tramay:

https://bit.ly/Tramayajour

Toutes les infos sur la production de Tramay

https://bit.ly/Maloyarts974ajour

Le projet de coopération Partaz: Tramay+2 Indian guests

https://bit.ly/Partazajour















musique du monde

