Evènement – clôture de saison du Parc Jean-Jacques Rousseau

Evènement – clôture de saison du Parc Jean-Jacques Rousseau, 29 octobre 2023, . , , Evènement – clôture de saison du Parc Jean-Jacques Rousseau

2023-10-29 11:00:00 – 2023-10-29 18:00:00 . Évènement de clôture de saison avec l’ensemble des partenaires

environnementalistes (CEN HdF, CBNBl, CPIE des Pays de l’Oise) de nombreux

stands et animations, ateliers pédagogiques, conférences… Animation : Département de l’Oise, Conservatoire botanique national de Bailleul, Conservatoire

d’espaces naturels des Hauts-de-France, CPIE des Pays de l’Oise…

Renseignements par mail : contact.environnement@oise.fr

Entrée gratuite

De 11h à 18h contact.environnement@oise.fr dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville