Atelier « Escargot en osier » – Maison Jacques Prévert

2023-10-25 14:30:00 – 2023-10-25 16:00:00 . Les enfants confectionnent un escargot en osier afin d’illustrer le poème « La chanson des escargots qui vont à l’enterrement ». Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Les enfants confectionnent un escargot en osier afin d’illustrer le poème « La chanson des escargots qui vont à l’enterrement ». Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

