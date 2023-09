Pôle d’écologie urbaine : Visite du Centre de traitement et de valorisation des déchets de Nantes, 24 octobre 2023, .

2023-10-24

Horaire : 16:00 17:30

Gratuit : non

Le projet d’un pôle d’écologie urbaine est soumis à une concertation préalable du 25 septembre au 20 décembre 2023. Dans ce cadre, venez visiter le Centre de traitement et de valorisation des déchets de Nantes le 24 octobre de 16h à 17h30. Des visites sont également prévues sur la station de traitement des eaux usées de Tougas à Saint-Herblain, le 4 (à 14h et 16h) et le 24 octobre (à 14h et 16h). Ces visites de sites durent environ une heure et sont animées par des techniciennes de Nantes Métropole. Infos pratiques : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles (lien à venir).



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/pole-decologie-urbaine-visite-du-centre-de-traitement-et-de-valorisation-des-dechets-de-nantes-1