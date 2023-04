Animation famille : ateliers créatifs (poterie, vannerie ou création au naturel)

Animation famille : ateliers créatifs (poterie, vannerie ou création au naturel), 24 octobre 2023, . , , Animation famille : ateliers créatifs (poterie, vannerie ou création au naturel)

2023-10-24 14:30:00 14:30:00 – 2023-10-24 17:00:00 17:00:00 . Animation famille (enfant et adulte) sur réservation :

– Poterie (découverte de l’argile, manipulation et création d’objets)

– Vannerie (approche de l’osier, manipulation des outils, fabrication d’objets)

– Création au naturel (découverte d’éléments naturels, cueillette puis réalisation personnelle)

( Thème selon les 1ères demandes) dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville