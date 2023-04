Pressons ! Pressons !, 23 octobre 2023, .

, ,

Pressons ! Pressons !



2023-10-23 15:00:00 15:00:00 – 2023-10-23 17:00:00 17:00:00

.

L’automne est la période idéale pour venir découvrir le Musée du Poiré. Les pommiers et les poiriers sont chargés en fruits. Petit à petit, ils tombent au sol et sont prêts à être ramassés afin de réaliser de délicieux jus. L’équipe du musée vous convie donc à produire vos propres jus de A à Z. Du ramassage des fruits dans le verger, à la mise en bouteille, en passant par le broyage des fruits et le pressurage, aucune étape ne manque à l’appel. A la fin de cet atelier, vous connaitrez tous de la production des jus et pourrez repartir avec votre précieux nectar.

L’automne est la période idéale pour venir découvrir le Musée du Poiré. Les pommiers et les poiriers sont chargés en fruits. Petit à petit, ils tombent au sol et sont prêts à être ramassés afin de réaliser de délicieux jus. L’équipe du musée vous convie donc à produire vos propres jus de A à Z. Du ramassage des fruits dans le verger, à la mise en bouteille, en passant par le broyage des fruits et le pressurage, aucune étape ne manque à l’appel. A la fin de cet atelier, vous connaitrez tous de la production des jus et pourrez repartir avec votre précieux nectar.

dernière mise à jour : 2023-03-29 par