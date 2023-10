La réparation dans le secteur de la serrurerie, 22 octobre 2023, .

La réparation dans le secteur de la serrurerie Dimanche 22 octobre, 10h30

Dites au revoir aux clichés sur le serrurier qui vous remplace tout et facture 3000 euros ! Il est possible de faire réparer bien plus souvent qu’on ne le croit, même en serrurerie !

Nous vous proposons un échange avec Guillaume, artisan serrurier d’Atelier des Frères d’Antan. L’idée est de vous montrer en quoi le métier de serrurier contribue aussi à favoriser la réparation.

Guillaume vous donnera des conseils pour entretenir et réparer vos serrures, portes, fenêtres et volets.

Enfin, l’échange sera suivi d’une session de questions-réponses. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos questions en amont en écrivant à : contact@freresdantan.fr

A bientôt,

Atelier des Frères d’Antan

[{« link »: « mailto:contact@freresdantan.fr »}] https://meet.google.com/isb-iuex-tvo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T10:30:00+02:00 – 2023-10-22T11:00:00+02:00

