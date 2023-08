Jeu-concours de traduction iFixit, 21 octobre 2023, .

Participez au jeu-concours de traduction d’iFixit et rejoignez la plus grande communauté de réparation au monde ! En traduisant les tutoriels et les wikis d’iFixit en français, vous donnez à la communauté francophone les moyens de réparer téléphones, meubles, jouets, ordinateurs, vélos, etc. pendant de longues années à venir.

Pas besoin d’être expert(e) en réparation, il suffit de savoir écrire dans une langue disponible à la traduction sur iFixit, dont le français ;-) Choisissez un tutoriel ou un wiki, traduisez-le et soumettez votre traduction pour participer au concours.

Les récompenses du concours sont les suivantes :

1er prix : Bon d’achat de 75 € dans la boutique iFixit.

2ème prix : Deux bons d’achat de 50 € dans la boutique iFixit.

3ème prix : Trois bons d’achat de 25 € dans la boutique iFixit.

Vous pouvez commencer à traduire quand vous voulez ! Les participations sont ouvertes jusqu’au samedi 21 octobre 2023 à minuit, pendant les Journées Nationales de la Réparation. Les critères de sélection incluent la quantité et la qualité des traductions, donc les traductions automatiques non retravaillées ne seront pas acceptées.

Vous trouverez tous les détails sur comment participer dans notre article.

Rejoignez cette initiative et contribuez à rendre la réparation accessible à tout le monde !

