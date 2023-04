Initiez-vous aux pouvoirs des plantes !

2023-10-21 14:00:00 – 2023-10-21 16:30:00 . Nattie, phytothérapeute et naturopathe, vous accueille dans un magnifique jardin de carrier niché au creux d’une ancienne carrière à ciel ouvert et vous propose de vous ressourcer.

Une balade bucolique sera d’abord de mise afin de découvrir cette étonnante carrière dans laquelle la nature a repris ses droits. Puis Nattie vous proposera des ateliers afin de vous initier à l’art de puiser dans les plantes les ressources naturelles qui contribueront à notre bien-être. En octobre, thème non défini actuellement Pour adultes et enfants dès 12 ans (les plus jeunes sont acceptés si accompagnés d’un adulte) Renseignements et réservations : www.maisondelapierre-oise.fr / bienvenue@maisondelapierre-oise.fr / 03 44 61 18 54 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

