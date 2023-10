Promotion des artisans réparateurs, 19 octobre 2023, .

Promotion des artisans réparateurs 20 – 22 octobre

Et si on changeait notre manière de voir les choses ? Plutôt que de jeter, pourquoi ne pas RÉPARER ?

À La Réunion, du 20 au 22 octobre, rejoignez-nous pour les Journées Nationales de la Réparation.

‍ Plus de 450 professionnels réparateurs sur notre île s’apprêtent à vous montrer comment donner une seconde vie à une multitude d’objets : de l’horlogerie à la tapisserie, en passant par l’électronique et bien d’autres encore.

En choisissant de réparer, nous préparons un avenir plus responsable pour nos futures générations.

Découvrez le programme complet des JNR et tous les événements à proximité sur www.journéesreparation.fr .

Partagez, sensibilisez, et ensemble, faisons le choix de réparer pour un monde meilleur !

[{« link »: « http://www.journu00e9esreparation.fr »}] https://www.reparer.re/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T00:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:59:00+02:00

2023-10-22T00:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion