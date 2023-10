Vente aux enchères des douanes de Roissy Vente aux enchères des douanes de Roissy, 18 octobre 2023, . Vente aux enchères des douanes de Roissy 18 – 23 octobre Sur inscription Vente aux enchères de produits provenant de saisies de la douane de Roissy Cette vente se déroulera en ligne à partir du site de MoniteurLive sous l’égide de la DNID (direction nationale des interventions domaniales).

Les enchères en ligne débuteront le mercredi 18 octobre 2023 à partir de 16h00 et se clôtureront le lundi 23 octobre 2023 à partir de 16h00. Marchandises présentées – 345 lots proposés Electronique : Smartphone, Ecouteurs, Tablettes, Casque Audio et de Réalité Virtuelle, Consoles de jeux, PC, ordinateurs…

: Smartphone, Ecouteurs, Tablettes, Casque Audio et de Réalité Virtuelle, Consoles de jeux, PC, ordinateurs… Parfumerie : Burberry, Cerruti, Calvin Klein, Ralph Lauren, Guess…

: Burberry, Cerruti, Calvin Klein, Ralph Lauren, Guess… Maroquinerie : ceintures, sacs et chaussures des marques Nike, Doc Martens, NB, Adidas…

: ceintures, sacs et chaussures des marques Nike, Doc Martens, NB, Adidas… Vêtements : Ralph Lauren, Kenzo, Hugo Boss, Armani, The North Face, Dockers, Diesel, The Kooples, Lee, Replay, HH, Lacoste

: Ralph Lauren, Kenzo, Hugo Boss, Armani, The North Face, Dockers, Diesel, The Kooples, Lee, Replay, HH, Lacoste Articles de sport : Clubs de golf, Surf, Windsurf, vélo…

: Clubs de golf, Surf, Windsurf, vélo… Vins, alcools et spiritueux Parmi les pièces remarquables, un boitier de montre automatique de la marque Rapport London, des téléphones (Samsung Galaxy S23, I Phone 14, Nokia 8.3 5G) et des tissus africains WAX et Bazin seront également mis aux enchères. Découvrez les lots avant la vente aux enchères Une journée de visite pour découvrir les lots est organisée le vendredi 20 octobre de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Adresse : l’entrepôt des ventes situé route du midi, bâtiment 3416 module 600 à Tremblay-en-France. Informations pratiques Date d’ouverture : mercredi 18 octobre à partir de 16h

: mercredi 18 octobre à partir de 16h Date de clôture : lundi 23 octobre à partir de 16h

: lundi 23 octobre à partir de 16h Lieu de la vente : en ligne, sur le site MoniteurLive.com

Lieu de la vente : en ligne, sur le site MoniteurLive.com

Lien d'inscription : https://www.moniteurlive.com/fr/v/12581-vente-cav-saint-maurice-justice?refurl=vente-cav-saint-maurice-justice

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T16:00:00+02:00 – 2023-10-18T23:59:00+02:00

2023-10-23T00:00:00+02:00 – 2023-10-23T16:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

