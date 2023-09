Australie : session d’infos sur les possibilités de départ ! (en ligne) Australie : session d’infos sur les possibilités de départ ! (en ligne), 17 octobre 2023, . Australie : session d’infos sur les possibilités de départ ! (en ligne) Mardi 17 octobre, 17h30 Gratuit, en ligne, sur inscription Etudes Australie Consulting et Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine proposent une session d’information destinée aux jeunes souhaitant partir en Australie ou Nouvelle-Zélande soit dans le cadre du Visa Vacances Travail (PVT, WHV) soit dans le cadre d’un visa étudiant (collèges, lycée, études courtes, études universitaires, cours d’anglais…). Une session d’info en ligne Quand ? Mardi 17 octobre 2023 à 17h30

Où ? En ligne sur Zoom

Le programme : La première partie sera consacrée au Visa Vacances Travail : les conditions d’obtention du visa, les possibilités de travailler, les cours d’anglais / demi pair, les logements…

La seconde partie sera consacrée au Visa étudiant : les différents programmes, le visa, les logements, les conditions d’admission…

La dernière partie sera consacrée aux questions / réponses ! Tu pourras poser tes questions en direct, échanger avec une professionnelle étant partie en Australie et Nouvelle-Zélande à de nombreuses reprises et obtenir toutes les informations indispensables. Comment participer ? Pour participer, envoie un email à info@etudes-australie.com avec ton nom et prénom en précisant «Nouvelle Aquitaine 17/10/2023 ». Un lien de connexion sera alors envoyé. [{« type »: « email », « value »: « info@etudes-australie.com »}] [{« link »: « https://www.etudes-australie.com/ »}, {« link »: « https://www.infojeunes-na.fr/ »}, {« link »: « mailto:info@etudes-australie.com »}] https://zoom.us/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

