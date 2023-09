Défi de la plus belle réparation, 15 octobre 2023, .

DÉFI DE LA PLUS BELLE RÉPARATION !

Tu as 1 mois pour relever le défi que te lance l’équipe de la Maison des arts du fil !

Tes aiguilles sont prêtes !

Tes vêtements sont sortis !

Relève le défi de la plus belle réparation créative.

COMMENT PARTICIPER ?

-Tu publies 1 photo AVANT + 1 photo APRÈS la réparation

– Tu expliques la réalisation de ta réparation créative, en commentaire

– Tu tagues @MaisonDesArtsDuFil et @maf_bretagne

– Tu demandes à ta communauté de LIKER tes photos

Les 10 plus belles réparation créatives illustreront notre prochain guide-pratique de la réparation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T00:00:00+02:00 – 2023-10-16T22:30:00+02:00

