Cyber Quizz Familly Cyber Quizz Familly, 15 octobre 2023, . Cyber Quizz Familly 16 octobre – 13 novembre, les lundis Dans le cadre du Cybermoi/s 2023, Cybermalveillance.gouv.fr organise pour la deuxième année consécutive le Cyber Quiz Famille : un jeu-concours pour tester vos réflexes et apprendre les gestes essentiels en cybersécurité. Mots de passe, sauvegardes, mises à jour, piratage de compte… Maîtrisez-vous vraiment les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique ? [{« type »: « link », « value »: « https://quiz.cybermalveillance.gouv.fr/p/cyberquizfamille2023 »}] https://quiz.cybermalveillance.gouv.fr/p/cyberquizfamille2023 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T00:00:00+02:00 – 2023-10-16T23:59:00+02:00

2023-11-13T00:00:00+01:00 – 2023-11-13T23:59:00+01:00 quizz – numérique – cyber sécurité – familles Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

