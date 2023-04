Puces des couturières

Puces des couturières, 15 octobre 2023, . , , Puces des couturières

2023-10-15 09:00:00 09:00:00 – 2023-10-15 17:00:00 17:00:00 . Plus de 25 exposants vous proposent des articles de mercerie, boutons, tissus, matériels de couture etc..

Entrée libre

jamaraljeti@wanadoo.fr +33 6 40 63 48 52

