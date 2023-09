Lutte contre les discriminations – comment l’Europe peut aider ma commune ? Lutte contre les discriminations – comment l’Europe peut aider ma commune ?, 13 octobre 2023, . Lutte contre les discriminations – comment l’Europe peut aider ma commune ? Vendredi 13 octobre, 10h00 Sur inscription En effet, les collectivités locales jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les discriminations, car elles sont responsables de la gestion des affaires locales et de la promotion du bien-être de leurs citoyens. Elles peuvent contribuer à créer des communautés plus inclusives, où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel, quelles que soient ses caractéristiques personnelles. Ce webinaire sera l’occasion aussi bien d’appréhender les grandes stratégies européenne dans la lutte contre les discriminations et comment celles-ci s’appliquent directement au sein d’une collectivité locale mais aussi de rentrer dans le vif du sujet avec le programme « Citoyens Egalités, Droits & Valeurs » et son volet spécifique pour la lutte contre les discriminations. Les formes de discrimination étant multiples nous accorderont une attention particulière à la lutte contre le racisme et la discrimination LGBTQIA+. Ce rendez-vous accordera une importance particulière aux échanges entre vous élus locaux, porteurs ou bien futurs porteurs de projets et nous, la Commission européenne. Intervenants :

* Pierre Loaëc, Chef de la Représentation régionale de la Commission européenne en France ;

* Vanessa Kabuta, Coordinatrice des politiques, Non-discrimination : lutte contre le racisme et coordination des questions relatives aux Roms

* Un expert sur la lutte contre les discriminations LGBTQIA+ de la Direction Générale Justice, Commission européenne, [à confirmer]

* Christine Maretheu, Responsable du Point de Contact National en France du programme CERV.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/luttecontrelesdiscriminations

Dates et horaires : 2023-10-13T10:00:00+02:00 – 2023-10-13T11:00:00+02:00

