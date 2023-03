Polyexpositions au travail : Enjeux pour la prévention, méthodes et perspectives, 12 octobre 2023, .

Rares sont les situations de travail où les salariés ne sont exposés qu’à un seul risque. Dans la majorité des activités, les salariés sont confrontés à une polyexposition professionnelle dont les effets ne sont pas toujours connus.

Les polyexpositions sont des expositions simultanées ou séquentielles à des risques multiples. Ces dernières peuvent être chimiques, biologiques, physiques (bruit, vibrations, rayonnement…) ou liées à l’activité physique, auxquelles s’ajoutent l’influence des facteurs organisationnels et psychosociaux, et ce tout au long de la vie professionnelle.

Les effets des polyexpositions peuvent être indépendants les uns des autres ou bien interagir entre eux. Dans certains cas, il est même possible que ces effets se renforcent et soient supérieurs à la somme des effets inhérents à chacune des expositions.

Les polyexpositions les plus fréquemment étudiées sont les expositions à des mélanges de substances chimiques. Toutefois, d’autres types de combinaisons font l’objet de travaux et associent les expositions à des substances chimiques, à des agents biologiques, au bruit, à des contraintes physiques et à une organisation du travail en horaires atypiques.

La prise en compte des polyexpositions dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels est un défi majeur. Bien que l’approche « mononuisance » permette d’améliorer les conditions de travail des salariés, de réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles, l’approche « polyexposition » apparait incontournable pour une évaluation plus complète des risques et la mise en place d’actions de prévention plus efficaces.

Cette journée technique a pour objectifs de donner des exemples de polyexpositions, de discuter de leurs effets et des démarches de prévention adaptées afin de limiter l’impact sur la santé des salariés polyexposés.

Elle s’adresse aux acteurs de la santé et sécurité au travail : chargés de prévention, personnels des services de prévention et de santé au travail, chefs d’entreprise, représentants du personnel, etc.

Inscrivez-vous pour suivre cette journée technique en direct sur Internet le 12 octobre 2023.

https://polyexpositions2023.inrs.fr/

2023-10-12T09:30:00+02:00 – 2023-10-12T17:00:00+02:00

