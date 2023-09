[Talk] Immersion dans une Team Data de Decathlon #BehindTheScenes, 11 octobre 2023, .

[Talk] Immersion dans une Team Data de Decathlon #BehindTheScenes Mercredi 11 octobre, 19h00 inscription sur livestorm

Le Wagon x Decathlon Digital

Un panel d’experts de la Team Tech Data vous ouvrira les portes de leur univers pour vous révéler leur quotidien et les défis de la gestion des données au sein de Decathlon.

Vous aurez la possibilité d’en savoir plus sur leur métier respectif, leurs missions et comment l’équipe fonctionne grâce à la contribution et à la coopération de chacun.

Nos intervenants de chez Decathlon :

Robin VAN ELVEN, Leader Skills sur Tableau

Jonathan TOUATI, Data Analyst

Maxime SOUDIER, Product Manager Data

Julien SWAELENS, Data Program Manager

Profitez de ce talk en ligne pour découvrir l’équipe Data de Decathlon Digital, où les données deviennent de puissants outils pour façonner l’avenir du sport. Vous aurez également l’opportunité de poser vos questions aux intervenants lors de la séance de questions-réponses interactive pendant le talk.

Venez découvrir les coulisses d’une Team Tech Data de Decathlon et laissez-vous inspirer par le potentiel infini des données dans le monde du sport et de la technologie !

À propos : Decathlon

Imaginez si la technologie nous permettait de repousser les frontières et d’offrir des expériences sportives inédites. C’est précisément notre ambition chez Decathlon Digital ! Nous sommes une équipe de 5 000 experts en Ingénierie Logicielle, Tech, Product Management, Data, Cloud et Cybersécurité, répartis à Paris, Lille et Amsterdam. Ensemble, nous créons la plus vaste plateforme sportive numérique, en developpant des innovations technologiques pour optimiser la chaîne de valeur, concevoir des expériences connectées et donner une seconde vie à nos produits.

Decathlon Digital, est l’entité numérique de Decathlon, et joue un rôle central dans la transformation de l’entreprise en touchant à toutes les facettes de nos opérations.

Site carrière : https://digital.decathlon.net/

Blog Medium : https://medium.com/decathlondigital

À propos : Le Wagon

Le Wagon est un des leaders mondiaux des formations intensives en Développement Web, Data et No-code. Depuis 2013, Le Wagon forme des professionnels en quête d’évolution, des esprits créatifs ou encore des entrepreneurs aux métiers de la Tech. À temps plein ou à temps partiel, sur l’un de nos 45 campus dans le monde ou en ligne, nos professeurs passionnés enseignent à nos étudiants les compétences les plus recherchées par les entreprises à travers une pédagogie basée sur la pratique.

Rendez-vous sur lewagon.com pour accélérer votre carrière et rejoindre une communauté internationale de plus de 21 000 personnes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T19:00:00+02:00 – 2023-10-11T20:30:00+02:00

