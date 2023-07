Webinaire : Trouver et fidéliser des bénévoles pour son association Webinaire : Trouver et fidéliser des bénévoles pour son association, 10 octobre 2023, . Webinaire : Trouver et fidéliser des bénévoles pour son association Mardi 10 octobre, 18h30 Sur inscription Le bénévolat est une force pour chaque projet associatif et l’engagement bénévole évolue d’années en années, reposant désormais sur de nouvelles pratiques, parfois méconnues des associations pour convaincre les citoyens et citoyennes de s’investir auprès d’elles. Au programme : Tour d’horizon des pratiques pour trouver et fidéliser ses donateurs

Conseils et astuces pour faire connaître ses missions de bénévolat au grand public

Webinaire proposé par HelloAsso en partenariat avec JeVeuxAider.gouv.fr.

Je réserve ma place.

