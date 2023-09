Alimentation et activité physique au service du capital santé. Alimentation et activité physique au service du capital santé., 9 octobre 2023, . Alimentation et activité physique au service du capital santé. Lundi 9 octobre, 17h30 la MSA IDF et ses partenaires Aprife et l’association Vivons en Forme organisent un webinaire le 9 octobre prochain portant sur : alimentation et activité physique au service du capital santé. THIBAULT DESCHAMPS et Delphine Tailliez Lefebvre seront nos invités

Inscription ici https://forms.office.com/e/JJNf0nhgmX [{« link »: « https://forms.office.com/e/JJNf0nhgmX »}] https://forms.office.com/e/JJNf0nhgmX Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T17:30:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

2023-10-09T17:30:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00 Détails Autres Lieu Ville latitude longitude ;

Alimentation et activité physique au service du capital santé. 2023-10-09 2023-10-09 was last modified: by Alimentation et activité physique au service du capital santé. 9 octobre 2023