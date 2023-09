Cantine – Ciné-Débat, 7 octobre 2023, .

2023-10-07

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non 10h à 13h : Cuisine Solidaire (sur inscription sur le site de la Cocotte Solidaire) – Prix libre 13h à 14h30 : Repas Solidaire (sur inscription sur le site de la Cocotte Solidaire) – Prix libre 14h45 à 17h : Ciné-débat – Entrée libre – Gratuit Tout public

Ciné-débat. Une occasion exceptionnelle de vivre un moment de partage et de questionnement dans un cadre reposant et verdoyant. Documentaire « La philosophie des courgettes », en présence de la réalisatrice Marine Lemoine. Le cœur de la thématique porte sur le pouvoir d’agir des citoyens sous fond de transition écologique. Le documentaire, d’une durée de 25 minutes, sera projeté pour captiver votre attention et susciter la réflexion. Il explore de manière poignante les dessous de la construction d’un projet citoyen dans le quartier du Clos Toreau durant la période Covid. Un temps d’échange avec la réalisatrice est prévu à l’issue de la diffusion. Vous aurez l’occasion de poser des questions sur les coulisses du tournage et du projet présenté. Un 3e temps d’échange passionnant est également prévu avec l’ensemble du public et des acteurs associatifs invités pour l’occasion. Une occasion de se questionner sur les enjeux, les freins, les facteurs clés de succès pour la réussite d’un projet citoyen au nom de la transition écologique. – Le ciné-débat débutera à 14h45 et se terminera à 17h, vous laissant amplement de temps pour participer activement à la discussion. L’inscription est gratuite. – Repas Solidaire : Avant le ciné-débat, vous avez la possibilité de vous joindre à la cuisine solidaire et au repas solidaire organisés par la Cocotte Solidaire entre 10h et 13h. Journée inspirante de réflexion et de partage autour du pouvoir d’agir citoyen pour la transition écologique. Rejoignez-nous pour un événement mémorable !



0695110328 https://www.faciliteco.com/