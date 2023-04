Sortie Nature – Jean-Jacques Rousseau et la botanique

Sortie Nature – Jean-Jacques Rousseau et la botanique

2023-10-07 14:00:00 – 2023-10-07 16:00:00 . Visite commentée du Parc Jean-Jacques Rousseau par le Conservatoire botanique national de Bailleul sur le thème du rapport de Jean-Jacques Rousseau à la botanique. Venez découvrir une autre facette du travail et de la personnalité de celui qui marqua le siècle des Lumières et donne aujourd’hui son nom à un lieu magique, à la fois chargé d’histoire et doté d’une richesse écologique insoupçonnée Visite gratuite

Nombre de places limitées.

Inscription par mail : e.florent-giard@cbnbl.org ou par téléphone au 03 28 49 00 83. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

