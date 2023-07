Copropriétés : En savoir plus sur les diagnostics et plans de travaux rendus obligatoires par la Loi Climat et Résilience du 8 août 2021 Copropriétés : En savoir plus sur les diagnostics et plans de travaux rendus obligatoires par la Loi Climat et Résilience du 8 août 2021, 5 octobre 2023, . Copropriétés : En savoir plus sur les diagnostics et plans de travaux rendus obligatoires par la Loi Climat et Résilience du 8 août 2021 Jeudi 5 octobre, 18h00 Sur inscription Vous souhaitez y voir plus clair sur les nouvelles dispositions applicables aux copropriétés ? Dans le cadre de son Programme Opérationnel Préventif d’Amélioration des Copropriétés (POPAC), Grand Paris Seine Ouest organise une réunion d’information sur les Diagnostics Techniques Globaux (DTG) et les Plans Pluriannuel de Travaux (PPT), rendus progressivement obligatoires en copropriété par la Loi Climat et Résilience du 8 août 2021. Quels sont les immeubles concernés ?

Quels impacts pour ma copropriété ?

Que faire en cas de refus en Assemblée Générale ? Au-delà des obligations légales, en quoi est-ce pertinent de s’engager dans un Plan Pluriannuel de Travaux ? Cette conférence, animée par l’association Soliha, prestataire de GPSO pour animer le POPAC, s’adresse prioritairement aux syndics bénévoles et membres des conseils syndicaux mais est également ouverte à tous les copropriétaires souhaitant s’informer sur le sujet. Date de la conférence : 5 octobre 2023

Horaires : 18h

Lieu : en visio conférence

Inscription obligatoire à l'adresse mail suivante : popac.seineouest@soliha.fr

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T20:00:00+02:00

