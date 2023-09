Bouger pour mieux travailler : prévenir la sédentarité au travail, 5 octobre 2023, .

Bouger pour mieux travailler : prévenir la sédentarité au travail Jeudi 5 octobre, 10h00

Dans le cadre d’un partenariat et dans une logique de prévention, AGESTRA et le Comité Régional Olympique et Sportif du Grand Est (CROS Grand Est) vous invitent à un webinaire dédié à la prévention de la sédentarité et à la promotion de l’activité physique au travail auprès des entreprises et leurs salariés.

La sédentarité au travail nuit à la santé : pathologies cardiovasculaires, diabète de type 2, cancers, obésité, troubles musculosquelettiques (TMS), effets sur la santé mentale… Les postures sédentaires constituent un enjeu de santé au travail qu’il convient d’évaluer et de prévenir.

Les bienfaits de l’activité physique et sportive en milieu professionnel ne sont plus à démontrer :

baisse des troubles de la santé et des dépenses associées ;

meilleure gestion du stress ;

renforcement de l’esprit d’équipe ;

amélioration de la productivité.

Nos professionnels de santé vous donnerons de manière interactive des moyens de prévention concrets face aux risques induits par la sédentarité en entreprise et Arthur Comisso, enseignant en activité physique adaptée, interviendra pour vous proposer des exercices à réaliser au bureau !

Ce webinaire sera également l’opportunité de découvrir des ateliers facilement transférables en milieu professionnel pour votre entreprise pour l’ensemble de vos salariés : démonstration en direct accessible à tous !

https://app.livestorm.co/agestra/bouger-pour-mieux-travailler

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T11:00:00+02:00

qvct sport