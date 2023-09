Pôle d’écologie urbaine : Visite de la station de traitement des eaux usées de Saint-Herblain, 4 octobre 2023, .

2023-10-04

Horaire : 14:00 15:30

Gratuit : non

Le projet d’un pôle d’écologie urbaine est soumis à une concertation préalable du 25 septembre au 20 décembre 2023. Dans ce cadre, venez visiter la station de traitement des eaux usées de Saint-Herblain le 4 octobre de 14h à 15h30. Des visites sont également prévues au centre de traitement et de valorisation des déchets du site de la Prairie de Mauves à Nantes, les 4 (à 14h et 16h) et 24 octobre (à 14h et 16h). Ces visites de sites durent environ une heure et sont animées par des techniciennes de Nantes Métropole. Infos pratiques : Gratuit. Sur inscription dans la limite des places disponibles (lien à venir).



https://dialoguecitoyen.metropole.nantes.fr/events/pole-decologie-urbaine-visite-de-site-1