Balades en bâcove dans les marais d’Isle à Saint-Quentin

2023-04-01 – 2023-09-30 . Venez découvrir, entre chenaux et plans d’eaux, à travers une visite commentée d’une heure, la richesse de la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.

L’occasion également d’appréhender la fragilité du milieu et les espèces qui s’y développent. Du 1er avril à juillet au 30 septembre :

– Les mercredis et samedis : départs à 14h30, 16h et 17h30

– Les dimanches : départs à 10h45, 14h30, 16h et 17h30 Tarifs :

– 5,50€ plein tarif

– 2,50€ tarif réduit Places limitées, sur réservation auprès de la Maison du Parc d’Isle au 0323050650 ou à l’Office de Tourisme. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

