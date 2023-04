Exposition permanente « Toiles de Hambye, un art populaire méconnu du XIXe siècle »

2023-09-01 10:00:00 – 2023-09-30 12:00:00 . Les toiles de Hambye, une production locale de XIXe siècle sauvée de l’oubli.

En 1820, des artisans locaux commencent la fabrication de toiles en lin peintes qui deviennent très vite populaires dans les alentours. Ces toiles, conçues pour habiller les lits alcôves permettent également d’égayer les intérieurs de par leur aspect très colorés.

La production dure environ 50 ans et manque de tomber dans l'oubli grâce à quelques passionnés. Aujourd'hui, une collection remarquable de douze toiles est exposée dans la salle de la porterie à l'abbaye.

