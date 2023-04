Vol paramoteur – Estuaire de la Seine – Sunset

2023-04-01 – 2023-09-30 . Vivez une expérience de vol unique au cours d’un vol tandem en paramoteur. Avec votre pilote, vous survolerez l’estuaire de la Seine entre les Ponts de Normandie et de Tancarville. Vous découvrirez le Marais Vernier et ses réserves naturelles vue du ciel à basse altitude. Un panorama d’exception et un souvenir de vol inoubliable! VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS

TARIF UNIQUE (à partir de 12 ans) : 115 € Vol « Sunset »

DURÉE : 30 MINUTES

CETTE ACTIVITÉ DÉPEND DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES. dernière mise à jour : 2023-03-28

