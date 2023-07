Webinaire P’tit-déjotrement sur l’ESS le 29 septembre de 9h à 10h30, 29 septembre 2023, .

Webinaire P’tit-déjotrement sur l’ESS le 29 septembre de 9h à 10h30 Vendredi 29 septembre, 09h00 Sur inscription

La Métropole Européenne de Lille et La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire des Hauts-de-France (CRESS HdF) vous invitent au p’tit déjotrement le 29 septembre de 9h à 10h en visioconférence pour découvrir les différents dispositifs de soutien en faveur de l’Economie sociale et solidaire (ESS).

A cette occasion, (re)découvrez l’appel à projet « Entreprendre autrement » porté par la MEL, ainsi que d’autres dispositifs proposés par la Fondation du Nord.

Déjà lauréats ou porteurs de projet ? Cet événement vous permettra d’échanger et de mieux comprendre comment candidater et bénéficier des aides territoriales en faveur de l’ESS.

Au proramme :

9h : discours introductif et présentation des intervenants

9h15 : Tour des écrans des participants

9h30 : Echanges de bonnes pratiques et questions/réponses sur les AAP (intervention de la MEL et de la Fondation du Nord)

10h20 : Conclusion et clôture

[{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-au-ptit-dejotrement-de-la-metropole-europeenne-de-lille-1679390661 »}] https://framaforms.org/inscription-au-ptit-dejotrement-de-la-metropole-europeenne-de-lille-1679390661

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T10:30:00+02:00

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T10:30:00+02:00

webinaire Economie sociale et solidaire

CRESS Hauts de France