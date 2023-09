Webinaire DiscoverEU Inclusion Webinaire DiscoverEU Inclusion, 27 septembre 2023, . Webinaire DiscoverEU Inclusion Mercredi 27 septembre, 14h30 Gratuit, en ligne et sur inscription Dans la perspective de la prochaine date limite d’appel à projets du 4 octobre 2023 (12h, heure de Paris), l’Agence Erasmus+ France Jeunesse et Sport, intégrée à l’Agence du Service Civique, vous invite à vous renseigner sur une nouvelle opportunité de financement : DiscoverEU Inclusion

KA155 DiscoverEU Inclusion, qu’est-ce que c’est ? Une nouvelle opportunité de mobilité pour des jeunes de 18 ans, accompagnés par une association ou une collectivité, pour lesquels un voyage à l’étranger les aiderait à surmonter certains freins induits par leur situation socio-économique, leur situation de handicap, leur situation géographique (ruralité, QPV), etc. L’objectif est de permettre à ces jeunes de faire une expérience de voyage en Europe en utilisant principalement le train. RDV le 27 septembre à 14h30 Inscription sur ce formulaire pour recevoir un lien zoom. [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/webinaire-discovereu-inclusion-1691422908 »}] [{« link »: « https://framaforms.org/webinaire-discovereu-inclusion-1691422908 »}] https://framaforms.org/webinaire-discovereu-inclusion-1691422908 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

