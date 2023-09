Inauguration du bar à étoiles de l’Erdre, 26 septembre 2023, .

2023-09-26

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non

Participez à l’inauguration festive du projet « Bar à étoiles », lauréat de la saison 2 des Lieux à réinventer. Programme : musique, inauguration officielle, pot de l’amitié et observations du ciel avec le Mobiloscope. Les lieux à réinventer, c’est l’occasion pour les Nantaises et les Nantais de faire preuve d’imagination, de créativité et d’inventivité pour réinventer des bâtiments, des parcelles non bâties, inoccupés et peu utilisés, qui sont propriétés de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole.



