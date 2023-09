Réunion publique de lancement pour la concertation du projet d’écologie urbaine, 25 septembre 2023, .

2023-09-25

Horaire : 18:30 20:30

Gratuit : non

Ouverte à toutes et à tous, cette réunion publique est l’occasion de mieux comprendre le projet, et de connaître les différentes étapes de la concertation pour donner son avis d’ici le 20 décembre 2023, date de clôture de la démarche. En présence de Mahel Coppey, élue métropolitaine, déléguée aux déchets, à l’économie circulaire et à l’innovation sociale et Robin Salecroix, élu métropolitain, délégué à la politique de l’eau et à l’assainissement. Entrée libre dans la limite des places disponibles.



