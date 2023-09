Webinaire du REPRAN, 21 septembre 2023, .

Webinaire du REPRAN Jeudi 21 septembre, 09h00

Ce webinaire vous propose de découvrir ou d’approfondir vos connaissances sur la prise en charge des maladies pulmonaires agricoles, en abordant ses aspects médicaux, sociaux, professionnels et administratifs.

Ouverts à tou-te-s, ces webinaires s’adressent plus particulièrement aux professionnels (médecins généralistes et spécialistes, médecins-conseils, médecins du travail, infirmier-e-s, conseiller-e-s en prévention, travailleurs sociaux, etc.) pouvant être au contact des travailleurs et travailleuses agricoles atteint-e-s d’une pathologie respiratoire liée à leur métier.

https://www.asept.org/167-reseau-repran/webinaires/452-inscription-webinaires-repran.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T09:00:00+02:00 – 2023-09-21T09:45:00+02:00

Pneumologie Santé Webinaire Poussières

REPRAN