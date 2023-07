Exposition et balade croquis Exposition et balade croquis, 17 septembre 2023, . Exposition et balade croquis Dimanche 17 septembre, 09h30 sur inscription – apporter carnet de croquis et crayon Entre Ciel et Patrimoine

Le dimanche 17 septembre à 9h30, Francine Papin, artiste, vous accueille « à ciel ouvert » au restaurant Une Table avec Plaisir (9 place de l’Eglise 44450 Divatte-sur-Loire) autour d’un petit déjeuner.

Puis, Francine vous emmène croquer le patrimoine vivant à Divatte-sur-Loire avec Chantal, animatrice croquis (3 lieux / 3 heures / 3 croquis). Places limitées – réservations obligatoires au 06 36 21 45 98

Nota : apporter carnet de croquis et crayons
06 36 21 45 98
http://unetableavecplaisir.fr

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T14:00:00+02:00

Restaurant Une Table avec Plaisir

Exposition et balade croquis
17 septembre 2023