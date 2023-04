Journées du Patrimoine – à la découverte de Sainte-Gauburge – visite conférence

Journées du Patrimoine – à la découverte de Sainte-Gauburge – visite conférence, 17 septembre 2023, . , , Journées du Patrimoine – à la découverte de Sainte-Gauburge – visite conférence

2023-09-17 15:30:00 15:30:00 – 2023-09-17 16:30:00 16:30:00 . La première date mentionnant l’installation du prieuré est celle de l’an 1006.

Au début du 12e siècle, le prieuré est confié à l’abbaye royale de Saint-Denis en France. Cette abbaye dépendant du pouvoir royal, ses biens tombent sous cette juridiction.

Au XVe siècle, le système de la commende est installé. Les familles Croquet et Abot ont conservé le prieuré de 1476 à 1749.

Les biens du prieuré furent vendus comme biens nationaux en juin 1791. L'église fut classée en 1903, les bâtiments conventuels en 1980.

