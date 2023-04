Messe Basse, 16 septembre 2023, .

, ,

Messe Basse



2023-09-16 21:30:00 21:30:00 – 2023-09-17

.

Dans cette proposition théâtrale et musicale imaginée au sein de l’église abbatiale, le metteur en scène François Lanel nous invite à partager une expérience sensible et poétique, en suivant ses personnages à la recherche d’un son oublié. L’abbaye sera le cadre des premières représentations publiques, au terme d’une démarche incluant les habitants de la région dans le processus de création artistique.

Le spectacle commencera à la nuit tombée, après un moment de découverte convivial proposé par l’équipe artistique.

Tous publics

Réservation obligatoire

Tarifs : 12€/6€

Dans cette proposition théâtrale et musicale imaginée au sein de l’église abbatiale, le metteur en scène François Lanel nous invite à partager une expérience sensible et poétique, en suivant ses personnages à la recherche d’un son oublié. L’abbaye sera le cadre des premières représentations publiques, au terme d’une démarche incluant les habitants de la région dans le processus de création artistique.

Le spectacle commencera à la nuit tombée, après un moment de découverte convivial proposé par l’équipe artistique.

Tous publics

Réservation obligatoire

Tarifs : 12€/6€

dernière mise à jour : 2023-03-29 par