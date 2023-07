Anaïs Toudouze : ses estampes de mode, habillées – Exposition virtuelle gratuite du MEMH Anaïs Toudouze : ses estampes de mode, habillées – Exposition virtuelle gratuite du MEMH, 16 septembre 2023, . Anaïs Toudouze : ses estampes de mode, habillées – Exposition virtuelle gratuite du MEMH 16 et 17 septembre Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles, sur notre billeterie en-ligne. Le MEMH vous propose pendant les deux journées des 16 et 17 septembre une exposition virtuelle centrée sur l’artiste Anaïs Toudouze, dont les superbes gravures de modes ont souvent servies de supports privilégiés pour donner vie à des estampes de mode habillées.

Cette exposition temporaire aura lieu à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, sur le thème « Patrimoine vivant » de cette année 2023.

2023-09-16T06:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:59:00+02:00

