Publication en ligne : porteurs de traditions à Carcassonne 16 et 17 septembre Gratuit. Entrée libre.

En 2020, dans le cadre des ateliers du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) de l’Ethnopôle GARAE, qui rassemblent chaque année pendant une semaine les promotions toulousaine et montpelliéraine des masters spécialisés dans le domaine du PCI, les étudiants ont été invités à explorer la région de Carcassonne pour rencontrer des « porteurs de traditions » tels qu’un chef-restaurateur, un chocolatier, un viticulteur, un trufficulteur, un bronzier d’art, une potière, une tapissière, deux artisans bijoutiers (un père et sa fille), une vitrailliste, un entraîneur de rugby à XIII, un ancien joueur de rugby à XV, un carnavalier, une chef de chœur et une danseuse traditionnelle. Ces rencontres ont donné lieu à des entretiens qui ont ensuite été utilisés pour rédiger des portraits publiés en ligne sur le site du GARAE.

Le vingtième anniversaire de la convention pour la sauvegarde du PCI offre un contexte propice à cette publication. Les textes produits par les étudiants sont complétés dans ce recueil par d’autres portraits réalisés grâce aux témoignages d’artisans et de maîtres d’art de Carcassonne, tels qu’un mosaïste, un graveur sur bois et un menuisier.

http://garae.fr

