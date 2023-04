Course d’obstacles L’Incendiaire act 8

Course d'obstacles L'Incendiaire act 8, 16 septembre 2023

2023-09-16 09:30:00 09:30:00 – 2023-09-16 18:00:00 18:00:00 . Course pédestre de 8 km agrémentée d’une quarantaine d’obstacles accessibles aux personnes avec une bonne condition physique. cette épreuve a été conçue pour le grand public à la recherche du dépassement de soi, pas de performance chronométrique et plaisir de s’amuser au rendez-vous !

possibilité de constituer des groupes pour courir en équipe.

départ des vagues de 9h30 à 15h

ouvert à tous – buvette et barbecue sur place

inscription en ligne sur le site internet à partir de février 2023

