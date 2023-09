Musée virtuel « Antibes à Contretemps », 14 septembre 2023, .

Musée virtuel « Antibes à Contretemps » 15 – 17 septembre accès libre sur l’application durant les Journées Européennes du Patrimoine

Musée virtuel Antibes à Contretemps : Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins à travers plus de 450 photographies, souvent inédites, de 1860 à nos jours. Les images sont disposées sur le plan en 3D de la ville et ses environs à l’endroit où elles ont été prises. Des photos prises de nos jours exactement aux mêmes endroits offrent un saisissant voyage dans le temps.

Consulter sur le lien suivant : http://www.tunapps.com/fr/acontretemps/antibes/index.html

[{« link »: « http://www.tunapps.com/fr/acontretemps/antibes/index.html »}] http://www.tunapps.com/fr/acontretemps/antibes/index.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T00:00:00+02:00 – 2023-09-15T23:55:00+02:00

2023-09-17T00:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:55:00+02:00

Musée virtuel Antibes Antibes

© François Uhrich