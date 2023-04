Visite de la ville avec Bernard Blondeel, Greeter

2023-09-14 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-14 . Intitulé de la balade : La Ferté-Macé, un village au pied de sa motte castrale

L’organisation spatiale et le développement d’une ville à l’époque médiévale, entre Haute et Basse Cour / L’empreinte sauvegardée de la vie paroissiale depuis le 11e siècle.

Lieu de rendez-vous : devant le Bureau d’Information Touristique, 11 rue de la Victoire à La Ferté-Macé

sur réservation

dernière mise à jour : 2023-03-29

