Atelier sur la mobilité internationale Atelier sur la mobilité internationale, 13 septembre 2023, . Atelier sur la mobilité internationale 13 septembre – 13 décembre, les mercredis Sur inscription Tu veux trouver un stage, un volontariat, un job ou une mission au pair ? Participe à une présentation en ligne d’une heure, pour découvrir les programmes de mobilité disponibles pour les jeunes de 18 à 35 ans. Inscription requise à : animation@maisoneurope47.eu / 05 53 66 47 59 [{« type »: « email », « value »: « animation@maisoneurope47.eu »}] [{« link »: « mailto:animation@maisoneurope47.eu »}] https://www.maisoneurope47.eu/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T16:00:00+02:00 – 2023-09-13T17:00:00+02:00

2023-12-13T16:00:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00 mobilité programmes © Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne / Europe Direct Moyenne Garonne Détails Autres Age min 18 Age max 35 Lieu Ville latitude longitude ;

Atelier sur la mobilité internationale 2023-09-13 2023-09-13 was last modified: by Atelier sur la mobilité internationale 13 septembre 2023