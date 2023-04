Fête de l’abeille et de l’environnement

2023-09-10 10:30:00 10:30:00 – 2023-09-10 18:00:00 18:00:00 . Conférences, exposition, extraction de miel, gastronomie, ventes de matériels apicoles et de miels.

Jeux et animations pour petits et grands. En partenariat avec l’union Apicole Ornaise Conférences, exposition, extraction de miel, gastronomie, ventes de matériels apicoles et de miels.

Jeux et animations pour petits et grands. En partenariat avec l'union Apicole Ornaise

