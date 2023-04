Gärten Festival au Château de Chantilly

Gärten Festival au Château de Chantilly

2023-09-08 20:00:00 – 2023-09-08 03:00:00 . 31.8 31.8 STEPHAN BODZIN Live • AGENTS OF TIME Live • RADIO CARGO • NOTRE DAME • LUNA SEMARA • & MANY MORE… Venez vivre l’expérience unique du Gärten Festival 2023, considéré comme le plus beau festival de France, au Château de Chantilly.

Au programme : une programmation 100 % électro, des artistes rarement présent en France, le système son le plus moderne au monde, une scénographie spectaculaire et un show de lumière inédit qui vous inspirera et vous procurera des émotions inédites. Attendez-vous également à plein de surprises et d’innovations qui améliorent l’expérience de nos festivaliers, le Gärten Festival est souvent précurseur en y intégrant des propositions jamais vues en France. Réservez dès maintenant pour vivre le festival électro le plus exclusif d’Europe avec 10 000 autres chanceux le vendredi 08 septembre 2023 entre 20 h et 03 h. Accueil Garten Festival dernière mise à jour : 2023-03-30 par

