Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville

Les exploitations familiales ont décidément quelque chose de spécial. A travers la transmission d'un savoir-faire, c'est l'amour pour son métier et le désir de perpétuer la connaissance qui s'exprime. Après avoir repris la suite de son père, Nicolas Flambard a désormais à cœur de partager au plus grand nombre les secrets de fabrication du cidre, du calvados, du jus de pomme… et de faire goûter ses produits ! Durée visite et dégustation : 1h30

