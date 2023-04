Exposition: « Faire passer le jour » au musée de la Dentelle de Chantilly

Exposition: « Faire passer le jour » au musée de la Dentelle de Chantilly, 1 avril 2023, . , , Exposition: « Faire passer le jour » au musée de la Dentelle de Chantilly

2023-04-01 14:00:00 – 2023-09-03 18:00:00 . Pour cette nouvelle exposition, le musée de la dentelle de Chantilly tisse un lien avec le FRAC de Picardie et accueille des artistes contemporains pour interroger la notion de dentelle dans l’art d’aujourd’hui. Au-delà de la création textile, cette exposition illustre la permanence du travail sur le fil, le réseau, la transparence et la répétition du geste ou du dispositif dans la diversité des pratiques contemporaines : dessin, gravure, installation, peinture, sculpture…

Avec : Florence Cosnefroy, Dominique De Beir, Cecile Harari, Dominique Kermène, Sylvie de Meurville, Véra Molnár, Gabriel Orozco, Claire Poisson, Evelyne Simonin.

Les œuvres de Cécile Harari sont exposées à la médiathèque, partenaire de l’exposition. RENCONTRE AVEC…

Des rendez-vous pour rencontrer les artistes de l’exposition, découvrir leur travail, leurs inspirations, leur processus créatif et leurs liens avec la dentelle.

Claire Poisson et Dominique Kermène le dimanche 16 avril , 16h

Sylvie de Meurville, De la mer d’Aral à la Nonette, un voyage au fil de l’eau le

samedi 3 juin, 15h

Evelyne Simonin le vendredi 23 juin, 19h

Dominique De Beir le dimanche 9 juillet, 15h https://www.chantilly-dentelle.com/actualit%C3%A9s/a-venir-1/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville